16 детей отравились едой в отеле Львовщины
7 августа, 2018, 10:11
17 человек из Хмельницкой области отравились в отеле "Джем Раковец", что на Львовщине
Об этом сообщает пресс-центр Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Вчера ночью во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии средней тяжести увезли 17 пациентов с предварительным диагнозом пищевая токсикоз-инфекция.
16 из этих госпитализированных - дети 2001-2006 годов рождения, которые остановились и питались в отеле "Джем Раковец" в поселке Раковец, Пустомытовского района. Все они - жители Шепетовского района Хмельницкой области.
"Пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов МОЗ. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.
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