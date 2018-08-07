16 детей отравились едой в отеле Львовщины

7 августа, 2018, 10:11

17 человек из Хмельницкой области отравились в отеле "Джем Раковец", что на Львовщине

Об этом сообщает пресс-центр Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Вчера ночью во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии средней тяжести увезли 17 пациентов с предварительным диагнозом пищевая токсикоз-инфекция.

16 из этих госпитализированных - дети 2001-2006 годов рождения, которые остановились и питались в отеле "Джем Раковец" в поселке Раковец, Пустомытовского района. Все они - жители Шепетовского района Хмельницкой области.

"Пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов МОЗ. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в ведомстве.