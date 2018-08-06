Злоумышленники создали фишинговый сайт НАПК
Об этом на своей странице в Facebook предупреждает Министерство юстиции.
"Государственное предприятие "Украинские специальные системы", администратор Единого государственного реестра деклараций предупреждает о размещении в сети Интернет phishing портала Реестра. Фишинговый ресурс расположен по адресу portal.nazk.org.ua", - говорится в сообщении.
Отмечается, что характерным признаком фишинга ресурса есть грамматическая ошибка, что содержится в его названии на странице "входа": "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления".
"Чтобы убедиться, что Вы находитесь на официальном портале Реестра, обратите внимание на электронный адрес, указанный в командной строке Вашего браузера. Настоящий адрес реестра: portal.nazk.gov.ua", - сообщают в министерстве.
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