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Жителей 7 областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

6 августа в некоторых областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской областях, на Полтавщине, Житомирщине и Винниччине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - подчеркнули спасатели.

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