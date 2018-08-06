Жителей 7 областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

6 августа, 2018, 08:21

6 августа в некоторых областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Сегодня в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской областях, на Полтавщине, Житомирщине и Винниччине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

"В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - подчеркнули спасатели.