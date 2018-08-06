Жителей 7 областей предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
6 августа, 2018, 08:21
6 августа в некоторых областях Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Сегодня в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской областях, на Полтавщине, Житомирщине и Винниччине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
"В Киевской области 5 августа будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность", - подчеркнули спасатели.
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