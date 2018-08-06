Wizz Air запускает новые маршруты из Украины в три страны ЕС

6 августа, 2018, 13:58

Лоукостер Wizz Air в октябре 2018 года запустит четыре новых маршрута с Украины в Польшу, Литву и Словакию

Об этом сообщили в компании, передает "РБК-Украина".

Так, с 28 октября запустят рейсы с Харькова до польских городов Вроцлав и Гданьск. Рейсы будут выполнять дважды в неделю - по средам и воскресеньям.

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С 29 октября Wizz Air запускает маршрут из Львова до столицы Литвы Вильнюса. Рейсы будут выполняться также дважды в неделю - по понедельникам и пятницам.

С 30 октября из Львова запустят рейс до Братиславы (Словакия), рейсы будут выполнять три раза в неделю - по вторникам, четвергам и субботам.

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