Вышинский останется в тюрьме минимум до осени

6 августа, 2018, 14:52

Херсонский апелляционный суд продлил меру пресечения для руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в виде содержания под стражей до 8 сентября

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что в удовлетворении апелляции было частично отказано, потому что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.

Отметим, в июле Вышинскому сообщили о новом подозрении в незаконном хранении оружия. Во время обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему.