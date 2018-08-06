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Вышинский останется в тюрьме минимум до осени


фото: REUTERS
Херсонский апелляционный суд продлил меру пресечения для руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в виде содержания под стражей до 8 сентября

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные прокуратуры Крыма.

В ведомстве отметили, что в удовлетворении апелляции было частично отказано, потому что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.

Отметим, в июле Вышинскому сообщили о новом подозрении в незаконном хранении оружия. Во время обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему.

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