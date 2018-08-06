Вышинский останется в тюрьме минимум до осени
6 августа, 2018, 14:52
Херсонский апелляционный суд продлил меру пресечения для руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в виде содержания под стражей до 8 сентября
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные прокуратуры Крыма.
В ведомстве отметили, что в удовлетворении апелляции было частично отказано, потому что сначала было решение суда о продлении ареста до 13 сентября, но суд принял решение о содержании под стражей до 8 сентября.
Отметим, в июле Вышинскому сообщили о новом подозрении в незаконном хранении оружия. Во время обысков в арендованном индивидуальном банковском сейфе Вышинского было обнаружено и изъято пистолет и патроны к нему.
- Напомним, недавно в банковской ячейке руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского нашли более $200 тысяч, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.
- 15 мая представители СБУ проводили обыск в киевском офисе "РИА Новости Украина". Во время этого был задержан журналист Кирилл Вышинский.
- Около 20 человек, которые были привлечены к журналистской деятельности в "РИА Новости Украина", будут проходить в расследовании в качестве свидетелей.
- Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля в отношении Вышинского.
- Во время одного из судебных заседаний Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства.
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