Выписали из больницы крымского татарина, который совершил самосожжение

6 августа, 2018, 20:42

Крымского татарина Ватана Карабаша, который пытался совершить самосожжение, выписали из больницы

Об этом передает Громадское радио.

«В первый день ко мне пришли сотрудники полиции, опросили меня. Врачи относились ко мне нормально, как ко всем пациентам, делали уколы, мазали мази. Сегодня меня выписали, я и сам уже скорее хотел выписаться, потому что не хотел больше здесь находиться. Сейчас состояние нормальное. Сегодня я прихал к матери, успокоил ее, сейчас поеду к детям», - рассказал Ватан.

В своей попытке самосожжения активист обвиняет бездеятельность местных органов власти. Мол, эта проблема не имеет решения уже более десятилетия.

«Когда человек доходит до такого, то это не героизм, нам такого «геройства» не требуется. Ответственность за этот поступок я чувствую только перед своими детьми, а перед чиновниками - нет. Я так говорю: это не я сделал, это они сделали. Потому что 12 лет проблема есть, но она не решается», - добавил Карабаш.

Напомним, что 3 июля, после акции протеста жителей поляны протеста «Стрелковая», против застройки их земельных участков фирмой «Акура», один из участников акции Карабаш в знак протеста пытался совершить акт самосожжения, но его удалось спасти. В результате инцидента Карабаш получил ожоги 10% кожи.