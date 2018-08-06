В зоне ООС ранены двое украинских бойцов, потери оккупантов - 9 человек

6 августа, 2018, 07:32

В течение 5 августа и утром 6 августа двое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась полностью контролируемой: враги 40 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП.

Под вражеский огонь попали позиции возле Крымского, Новозвановки, Луганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Марьинки, Чермалика, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Позиции возле Луганского и Гнутового накрыли обстрелами из 82-мм минометов, а против защитников Лебединского использовали минометы калибром 120 мм.

"За прошедшие сутки в результате вражеских действий один украинский военнослужащий получил ранения. По данным разведки, двух оккупантов уничтожено, семь - получили ранения", - отметили в ведомстве.

Сегодня российские наемники успели 4 раза обстрелять украинских защитников возле Крымского, Марьинки и Лебединского. Во время атаки еще один украинский военный получил ранения.