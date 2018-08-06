В Запорожье пьяная несовершеннолетняя девушка-водитель влетела в машину полиции и сбила 2 людей
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожья.
Происшествие случилось вечером 5 августа. Водитель DAEWOO RACER врезалась в патрульное авто, совершила наезд на двух пешеходов и покинула место ДТП.
Другой экипаж патрульной полиции заблокировал движение DAEWOO и остановил.
За рулем находилась 17-летняя девушка, которая пояснила, что право управления ему передал пассажир. Им оказался нетрезвый парень 1990 года рождения, который подтвердил слова водителя.
Также инспекторы установили, что 27-летний пассажир, который оказался владельцем автомобиля, в течение года 6 раз привлекался к админответственности. В частности, в июле 2018 года патрульные на него составили 2 протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.
В результате ДТП обоих пешеходов госпитализировали в больницу с многочисленными переломами.
На место ДТП вызван следователь Вознесеновского отдела полиции для установления обстоятельств происшествия.
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