В Южном Судане завершилась гражданская война, в которой погибли десятки тысяч людей

6 августа, 2018, 09:47

Президент Южного Судана Салва Киир и бывший вице президент Риек Машар подписали мирное соглашение, которое положило конец пятилетней гражданской войне

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мое правительство и я знаем, каких финансовых и политических потерь нанес этот конфликт правительства, региона и всего континента", - сказал Киир.

Заключенное соглашение предусматривает распределение власти в стране, где последние 5 лет продолжался вооруженный конфликт между народностью динки, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, к которой принадлежит отправленный в отставку вице-президент Риек Машар. Согласно данного соглашения, Машар возвращается на пост вице-президента.

Посредником в переговорах между сторонами выступил Судан.

С начала гражданской войны в Южном Судане погибли десятки тысяч человек, около 4 млн стали беженцами. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.