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В Италии перевернулся автобус с рабочими, 12 погибших

В Италии перевернулся микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, которые возвращались после работы в поле

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), близ населенного пункта Лесина.

Микроавтобус врезался в грузовик с мукой. Микроавтобус имел болгарскую регистрацию. По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек и еще трое пострадали. Все они были выходцами из стран Африки.

 

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