В Италии перевернулся автобус с рабочими, 12 погибших
6 августа, 2018, 22:51
В Италии перевернулся микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, которые возвращались после работы в поле
Об этом сообщает ANSA.
Отмечается, что авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), близ населенного пункта Лесина.
Микроавтобус врезался в грузовик с мукой. Микроавтобус имел болгарскую регистрацию. По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек и еще трое пострадали. Все они были выходцами из стран Африки.
Tragedia migranti #Lesina.Per rispetto nei confronti delle vittime #ParcoGargano annulla concerto @TarantulaGargan #GarganoInFolk si ferma pic.twitter.com/UHBtbdiYEB— Parco del Gargano (@ParcoGargano) 6 августа 2018 г.
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