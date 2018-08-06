В Италии перевернулся автобус с рабочими, 12 погибших

6 августа, 2018, 22:51

В Италии перевернулся микроавтобус, перевозивший сезонных рабочих, которые возвращались после работы в поле

Об этом сообщает ANSA.

Отмечается, что авария произошла в районе муниципалитета Фоджа (Апулия), близ населенного пункта Лесина.

Микроавтобус врезался в грузовик с мукой. Микроавтобус имел болгарскую регистрацию. По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек и еще трое пострадали. Все они были выходцами из стран Африки.