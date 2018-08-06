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В Италии на трассе взорвался грузовик, есть пострадавшие

На кольцевой трассе вблизи итальянского города Болонья взорвался грузовик, который, вероятно, перевозил горючие материалы

Очевидцы сообщают о нескольких взрывах, которые сопровождались столбом огня и дыма, информирует Европейская правда.

По некоторым данным, взрыв произошел вблизи аэропорта. Сообщается, что огонь пожара распространился на автомобили в ближайших дилерских центрах.

В результате серии взрывов есть пострадавшие, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет. Движение по трассе, на которой произошел взрыв, перекрыто в обоих направлениях.

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