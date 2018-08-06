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В США задержали четверых россиян, которых подозревают в мошенничестве

Агенты Федерального бюро расследований задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества

Об этом в Twitter сообщило консульство России в Нью-Йорке.

«В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из них был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого пока неизвестно.

 

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