В США задержали четверых россиян, которых подозревают в мошенничестве
6 августа, 2018, 21:48
Агенты Федерального бюро расследований задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества
Об этом в Twitter сообщило консульство России в Нью-Йорке.
«В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из них был задержан в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого пока неизвестно.
В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 6 августа 2018 г.
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