В США вооруженные мужчины морили голодом в пустыне 11 детей
Об этом сообщает ВВС.
Местный шериф рассказал, что дети были одеты в лохмотья, босые и выглядели как "беженцы Третьей Мировой войны". На месте также нашли пятерых взрослых, двух тяжело вооруженных мужчин и трех женщин.
Полиция приехала с обыском после того, как получила сообщение: "Нас морят голодом. Нам нужны пища и вода". Правоохранители рассказали, что детей держали в небольшом подземном прицепе, который был накрыт пластиком и не имел воды и электричества.
Как группа детей и взрослых оказалась в этом месте, пока неизвестно. Шериф города Таос Джерри Хогреф рассказал, что дети были голодные, грязные и хотели пить. На месте не было свежей воды, а единственной пищей оказались несколько картофелин и пачка риса.
"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить. Они были тощие, с ребрами, торчащими, очень грязные и испуганные", - сказал Хогреф.
Полицейские арестовали мужчин на имя Сирай Ваххадж и Лукас Мортен. Ваххаджу также подозревают в похищении своего трехлетнего сына, но парня не было среди группы найденных детей. Трех женщин, которые находились в этом месте, также задержали, однако позже отпустили.
Шериф Хогреф рассказал, что все выглядело так, будто мужчины "промыли мозги женщинам и детям и очень сильно их запугали".
Местные социальные службы взяли детей под опеку.
Фото: ЕРА
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