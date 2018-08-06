6 августа, 2018, 15:02

В США в пустыне в штате Нью-Мексико полиция нашла 11 истощенных детей

Об этом сообщает ВВС.

Местный шериф рассказал, что дети были одеты в лохмотья, босые и выглядели как "беженцы Третьей Мировой войны". На месте также нашли пятерых взрослых, двух тяжело вооруженных мужчин и трех женщин.

Полиция приехала с обыском после того, как получила сообщение: "Нас морят голодом. Нам нужны пища и вода". Правоохранители рассказали, что детей держали в небольшом подземном прицепе, который был накрыт пластиком и не имел воды и электричества.

Как группа детей и взрослых оказалась в этом месте, пока неизвестно. Шериф города Таос Джерри Хогреф рассказал, что дети были голодные, грязные и хотели пить. На месте не было свежей воды, а единственной пищей оказались несколько картофелин и пачка риса.

"Я работаю полицейским 30 лет. Я никогда не видел ничего подобного. В это трудно поверить. Они были тощие, с ребрами, торчащими, очень грязные и испуганные", - сказал Хогреф.

Полицейские арестовали мужчин на имя Сирай Ваххадж и Лукас Мортен. Ваххаджу также подозревают в похищении своего трехлетнего сына, но парня не было среди группы найденных детей. Трех женщин, которые находились в этом месте, также задержали, однако позже отпустили.

Шериф Хогреф рассказал, что все выглядело так, будто мужчины "промыли мозги женщинам и детям и очень сильно их запугали".

Местные социальные службы взяли детей под опеку.

Фото: ЕРА