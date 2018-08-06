В "Нафтогазе" сомневаются, что Украина сохранит транзит после запуска "Северного потока-2"

6 августа, 2018, 18:36

После запуска газопровода "Северный поток-2" транзит российского газа по украинской газотранспортной системе вряд ли сохранится

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

В частности, Коболев отметил, что на сегодня продолжаются поиски партнера, который войдет в состав правления обособленного оператора газотранспортной системы. По его мнению, такой партнер может повлиять на решение европейских стран о строительстве газопровода. Причем этим партнером может выступить компания не только из Европы.

"Есть партнеры в других странах, которые могут повлиять на это решение. Мне кажется, это очевидно. Мы просто говорим, что нам нужны те партнеры, которые помогут нам остаться транзитной страной для российского газа без строительства "Северного потока-2". Мы говорим о Европе и США", - подчеркнул Коболев.

Он также отметил, что наработки в этом плане есть, однако отказался их конкретизировать.

"Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если "Северный поток-2" будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами", - добавил Коболев.

Читайте также: Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы

В конце июля компания Nord Stream 2 начала заключать первые трубы в рамках возведения газопровода "Северный поток - 2", по которому природный газ будет напрямую поставляться из России в Германию.

Компания Nord Stream 2, которая управляет проектом "Северный поток - 2", придумала, как обойти возможное блокирование строительства газопровода Данией. Они разработали альтернативный маршрут.