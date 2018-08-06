В "Боруссию" перешел звездный бельгийский футболист

6 августа, 2018, 17:31

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель переходит из китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию"

Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

29-летний полузащитник заключит с "Боруссией" контракт на четыре сезона. Переход Витселя будет оформлен в течение следующих нескольких дней. "Боруссия" заплатила за переход Витселя фиксированную сумму отступных в 20 млн евро, прописанных в его контракте "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Витсель выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года, в китайский клуб он перешел из российского "Зенита". Также хавбек выступал за бельгийский "Стандард" и португальскую "Бенфику". За сборную Бельгии провел 96 матчей и забил 9 голов.