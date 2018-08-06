В "Боруссию" перешел звездный бельгийский футболист
6 августа, 2018, 17:31
Бельгийский полузащитник Аксель Витсель переходит из китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию"
Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
29-летний полузащитник заключит с "Боруссией" контракт на четыре сезона. Переход Витселя будет оформлен в течение следующих нескольких дней. "Боруссия" заплатила за переход Витселя фиксированную сумму отступных в 20 млн евро, прописанных в его контракте "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Витсель выступал за "Тяньцзинь Цюаньцзянь" с 2017 года, в китайский клуб он перешел из российского "Зенита". Также хавбек выступал за бельгийский "Стандард" и португальскую "Бенфику". За сборную Бельгии провел 96 матчей и забил 9 голов.
@axelwitsel28 pic.twitter.com/KVbEGFRfFx— Borussia Dortmund (@BVB) 6 августа 2018 г.
- 11 июля "Боруссия" продала за 20 млн евро английскому "Вест Хэма" украинского вингера Андрея Ярмоленко.
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