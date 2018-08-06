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В Одесской области пограничники обнаружили радиоактивные акваланги

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили акваланги, радиационный фон которых превышал норму в 25 раз

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

Акваланги обнаружили в багажном отделении автомобиля гражданина Молдовы. 68-летний мужчина возвращался домой через пункт пропуска "Граденицы", что в Беляевском районе Одесской области.

Во время заезда на территорию пункта пропуска на машину мужчины Toyota молдавской регистрации сработала стационарная система радиационного контроля "Янтарь". Пограничники зафиксировали превышение радиационного фона в 25 раз. Во время более детального осмотра автомобиля с помощью универсального радиометра - спектрометра, оказалось, что такой повышенный радиационный фон излучают акваланги.

По словам мужчины, он не подозревал об опасности аппаратов. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.

 

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