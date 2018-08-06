 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Одессе пожар уничтожил сразу 7 магазинов


фото: "Думская"
В ночь на 6 августа в Одессе произошел пожар в месте расположения торговых заведений по ул. Люстдорфская дорога

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Сообщение о возгорании поступило в 23:37. За 8 минут на место событий прибыли спасатели, которые установили, что горит цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны.

В 23:53 пожар локализовали, а в 23:56 - ликвидировали. Однако огонь успел уничтожить 7 магазинов на общей площади 150 м кв. Причина пожара и убытки устанавливаются.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2018 понедельник

больше новостей

6 августа, 2018 понедельник

5 августа, 2018 воскресенье

4 августа, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать