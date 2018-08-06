В Одессе пожар уничтожил сразу 7 магазинов
6 августа, 2018, 12:25
В ночь на 6 августа в Одессе произошел пожар в месте расположения торговых заведений по ул. Люстдорфская дорога
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.
Сообщение о возгорании поступило в 23:37. За 8 минут на место событий прибыли спасатели, которые установили, что горит цветочный магазин и рядом расположенные торговые павильоны.
В 23:53 пожар локализовали, а в 23:56 - ликвидировали. Однако огонь успел уничтожить 7 магазинов на общей площади 150 м кв. Причина пожара и убытки устанавливаются.
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