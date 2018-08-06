В МИД подтвердили украинское гражданство Костенко и заявили, что он не был в розыске

6 августа, 2018, 17:05

Освобожденный из российской тюрьмы украинец Александр Костенко является гражданином Украины, что подтверждено как украинскими, так и российскими официальными органами

Об этом сообщил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц, передает Еспресо.TV.

"Что касается Александра Костенко, могу подтвердить официально, что Александр Костенко является гражданином Украины и это признано также российскими органами. Въехал он на территорию Украины по своему украинскому паспорту, в этом аспекте двусмысленности для нас не было и сейчас нет", - сказал Заяц.

По словам дипломата, из российской тюрьмы Костенко также отпускали по украинскому паспорту.

На вопрос по поводу отношения украинских правоохранительных органов к Костенко, которого в 2014 году задерживала СБУ, Заяц ответил, что такие данные не относятся к компетенции дипломатического ведомства, но отметил, что, по данным МИД, Костенко не находится в розыске на территории Украины или за рубежом.

"Мы владеем той информацией, которую они нам предоставляют о себе, которую нам о них оказывают их родные, и, если они находятся в розыске на территории Украины, к нам обращаются правоохранительные органы исключительно в рамках передачи этой информации правоохранительным органам иностранных государств. Нам не известно о том, чтобы Александр находился в розыске. Поскольку если бы он находился в международном розыске, российские пограничники, увидев красную карточку Интерпола, его арестовали бы и выполнили бы свои обязательства перед Интерполом", - пояснил представитель МИД.

Заяц также добавил, что Костенко прибудет в Киев и выразил надежду, что уже вечером он сможет увидеть своих родных и маму.

Отметим, что бывшие милиционеры Костенко и его друг Станислав Краснов в январе 2014 года прибыли из Крыма в Киев. Они, утверждая, что поддерживают Евромайдан, присоединились к активистам в КГГА.

Они также были помощниками-консультантами депутата от ВО "Свобода" Эдуарда Леонова. Впоследствии, пресс-центр ВО сообщил, что 21 мая, Костенко и Краснов исчезли, а их квартиру разгромили.

Уже на следующий день СБУ сообщила, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые готовили серию диверсионных акций, в частности, собирали информацию и передавали своим российским кураторам. Тогда в Службе безопасности отметили, что злоумышленники позиционировали себя активистами Евромайдана. Их имена не назвали, но дали им прозвища - гражданин "А" и "С", что соответствует первым буквам имен Костенко и Краснова.

На СБУ новости о задержании уже нет, но в сети остались фото и даже телесюжеты. В квартире мужчины нашли большое количество оружия, а также мини-лабораторию по изготовлению взрывчатки.

Более того, у злоумышленников нашли вещи, похищенные из помещений КГГА, в частности, государственные и юбилейные награды (более 10 тысяч), мебель, металлические сейфы, компьютеры и бытовую технику.

Суд в результате арестовал Костенко и Краснова, однако нардеп Эдуард Леонов внес за них залог и они вышли на волю. После этого в декабре 2014 года Костенко вернулся на уже оккупированный полуостров.

В Крыму экс-сотрудник "Беркута" обратился в ФСБ с заявлением, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот исполнял служебные обязанности по охране общественного порядка.

В феврале 2015 года Костенко незаконно арестовала российская власть. Его осудили и отправили отбывать наказание в российскую исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецку Кировской области. Костенко освободили 3 августа 2018 года.

На выходе из колонии его встретил украинский консул Геннадий Брескаленко. Вместе они отправились в Москву. С Костенко успел пообщаться по телефону президент Украины Петр Порошенко.