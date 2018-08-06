В Киеве неизвестные расстреляли автомобиль и украли 2 млн
6 августа, 2018, 19:43
Сегодня примерно в 18:00 на улице Здолбуновской в Киеве неизвестные расстреляли автомобиль Тойота Кэмри
Об этом сообщают Стражи Еспресо.
По предварительным данным злоумышленники украли из авто примерно 2 млн гривень. По инсайдерской информации, за рулем авто находилась женщина. Она привезла на место происшествия долг, который должна была отдать. В этот момент на нее и совершили разбойное нападение и забрали деньги. Женщина не пострадала. Сейчас полицейские разыскивают преступников, введен план "Перехват".
Как удалось узнать Вартови.Еспресо, в Киеве введен план "Перехват" по розыску и задержанию автомобиля Volkswagen Passat B6. Наряд полиции ориентирован на останавливание таких автомобилей.
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