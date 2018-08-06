В Киеве ГСЧС требует закрыть ряд школ, больниц, детсадов и предприятий

6 августа, 2018, 15:50

Столичные спасатели за резльтатами проверок хотят остановить работу ряда торговых центров, школ, больниц, детских садов и предприятий

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве, передает в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Учреждения и предприятия могут закрыть из-за нарушения правил безопасности. Во время проверок спасатели обнаружили около 1,5 тыс. недостатков.

Сейчас к административной ответственности привлечены 1454 руководителя, по результатам проверок в админсуд подано 33 исковых заявления, в которых ГСЧС требует приостановить эксплуатацию следующих объектов.