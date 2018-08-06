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В Харькове неизвестные облили краской памятник УПА

В Харькове неизвестные облили красной краской памятник воинам Украинской повстанческой армии

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Памятник в Молодежном парке облили 6 августа около 17:00.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В полиции отметили, что информация о происшествии внесена в журнал Единого учета заявлений и сообщений.

Памятник воинам УПА в Харькове обливают уже не впервые. В октябре 2017 года неизвестные также облили краской памятную доску воинам УПА.

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