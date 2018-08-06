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В Германии старички-металлисты сбежали из дома престарелых на фестиваль хэви-металла


фото: Deutsche Welle
В Германии двое пожилых мужчин сбежали из дома для престарелых, где за ними ухаживали, и отправились на один из крупнейших в мире фестивалей тяжелых стилей музыки - Wacken Open Air

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Учреждение сообщило полиции о пропаже мужчин. Правоохранители нашли их на "металлическом" фестивале около 3 часов утра. По словам представителя полиции, мужчины были "дезориентированы и ошеломлены".

В то же время сами мужчины отказались идти с фестиваля. Полиции пришлось отправлять их к месту проживания на такси и в сопровождении патрульной машины.

"Им, видимо, понравился металлический фестиваль", - отметила представитель полиции Мерл Нойфельд.

В этом году 29-й фестиваль Wacken Open Air собрал 75 тыс. поклонников тяжелой музыки, билеты на мероприятие были полностью распроданы. Хедлайнерами фестиваля стали Danzig, Judas Priest, Hatebreed, In Flames, Running Wild, Arch Enemy, In Extremo and Eskimo Callboy.

Полиция высоко оценила организацию, поскольку случаев вмешательства правоохранителей было немного.

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