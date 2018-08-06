Украина завоевала четвертое золото ЧЕ по летним видам спорта

6 августа, 2018, 16:38

Прыгуны в воду Олег Колодий и София Лискун принесли Украине четвертую медаль чемпионата Европы по летним видам спорта

В смешанных соревнованиях украинский дуэт набрал 355,9 балла, опередив немецкую пару Лу Массенберг/Мария Курьо и россиян Евгения Кузнецова и Юлию Тимошинину.

Это четвертая золотая медаль Украины на чемпионате Европы по летним видам спорта и 11-я награда нашей команды в целом.

София Лискун на чемпионате Европы также выступит в прыжках с платформы 10 м и парных соревнованиях в этом виде программы с Валерией Люлько. Олег Колодий на трамплине 3 метра в индивидуальных и парных соревнованиях, где он выступит вместе с Александром Горшковозовым.

Объединенный чемпионат Европы проходит с 2 по 12 августа в Глазго и Берлине и включает в себя чемпионаты Европы по легкой атлетике, водным видам спорта, спортивной гимнастике, велоспорту, академической гребле, триатлону и гольфу.