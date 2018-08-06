Украина в ООН призвала усилить давление на Россию
Об этом заявил временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко во время мероприятий, посвященных 10-й годовщине разрешения российско-грузинской войны, передает Укринформ.
"Международное сообщество должно сочетать дипломатические инструменты с гораздо более мощными целевыми санкциями, а также изоляцией российских политических лидеров и олигархов. В конце концов, все мы знаем, что российский режим понимает только язык силы", - заявил представитель Украины.
Он также призвал ООН "быть более активными" в решении конфликтов, инициированных Россией в Грузии, Украине, Молдове и других местах.
"Несмотря на наличие соответствующих механизмов, таких как Женевские международные дискуссии, Нормандский формат или Трехсторонняя контактная группа, Совет Безопасности ООН и Генассамблея должны продемонстрировать гораздо более мощную позицию по конфликтам и увеличить давление на Россию", - подчеркнул украинский дипломат.
Он также отметил, что Россия, как государство-оккупант, имеет обязательства по международному праву перед населением Крыма, Донбасса, Абхазии и Южной Осетии.
"Она несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных действий и платить сполна за тот вред, который нанесла", - подчеркнул представитель миссии Украины при ООН.
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