Украина планирует обменять россиянина Седикова на украинского политзаключенного, - Денисова

6 августа, 2018, 18:50

В России сейчас находятся около 70 украинских политзаключенных

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова во время встречи освобожденного из российской тюрьмы политзаключенного Александра Костенко, передает Еспресо.TV.

Она подчеркнула, что украинская сторона постоянно работает над тем, чтобы обменять осужденных в России украинцев.

"Сейчас мы проводим переговоры с Москальковой (омбудсменом России, - ред.) для того, чтобы сделать обмен хотя бы один на один - обменять Седикова на нашего политзаключенного, любого. Хотя бы начать. Вы знаете, сколько обращений было от Украины, от президента. На любое обращение Украины не ответили. Поэтому попробуем и будем пробовать делать все возможное, чтобы наши ребята вернулись", - сказала Денисова.

Алексей Седиков - осужденный в Украине россиянин, который отбывает наказание за терроризм в Бучанской исправительной колонии. В пятницу, 3 августа, Денисова писала в Facebook, что Седиков просит обменять его, потому что он нуждается в медицинской помощи.

Омбудмсен добавила, что желательно будет обменять на тех заключенных, которые также нуждаются в медицинской помощи - на Сенцова, Балуха, Клыха или Кольченко.