Ученые создают "периодическую таблицу технологий". Что это

6 августа, 2018, 15:12

Ученые создают периодическую таблицу технологий, оценивая их потенциал в мировых масштабах

Об этом пишет Science Alert.

Академики Imperial Tech Foresight (ITF), ответвление Имперского колледжа Лондона создали таблицу технологий, вдохновляясь периодической таблицей химических элементов.

Она содержит 100 инноваций, начиная от повседневных, до головокружительных и потенциально устрашающих.

Например, криптовалюта (обозначена как Cr) теперь является частью нашей современной жизни, в то время как боевые роботы (Br) звучат как часть вселенной из "Железного человека".

Каждый элемент имеет цветовое кодирование:

Зеленые - сейчас разрабатываются (например, автономные транспортные средства и подводные фермы).

Желтые - могут появиться в течение 10-20 лет (искусственный заменитель крови, печатание органов и еды на принтерах).

Бордовые - могут появиться более чем через 20 лет (боевые роботы, геномные вакцины, АІ-политики).

Серые - "маргинальные" технологии, их появление маловероятно, но может случиться (уничтожение цифровых отпечатков, использование энергии нулевой точки, телепатия).

Номер в таблице - это сноска на компанию, которая занимается разработкой в области этого "элемента". Например, эксперименты в области компаньонов-аватаров (№16 в таблице, Ac) проводят Amazon, Google, Nintendo, Pullstring и Invisible Girlfriend / Boyfriend.

Мария Янссон, которая работала над проектом, сказала, что он был разработан в качестве визуального начала разговора о технологии.

"Некоторые корпоративные компании использовали ее в семинарах, подчеркивая вещи, о которых они должны думать при разработке, - отметила она. - Мы не предполагали, что таблица повлияет и на них".