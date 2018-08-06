Трамп восстанавливает санкции против Ирана

6 августа, 2018, 21:27

Вашингтон возобновляет все санкции США против Тегерана в связи с выходом Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки

Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа, сообщает Укринформ.

Как отмечается в документе, ограничения вводятся "в контексте решения президента от 8 мая 2018 года о прекращении участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (JCPOA) и восстановлении всех санкций, отмененных или приостановленных в связи с JCPOA".

При этом отмечается, что администрация США имеет целью найти "всеобъемлющее и долгосрочное решение по поводу ответа на весь диапазон угроз со стороны Ирана", включая распространение ядерного оружия Тегераном, а также ракетные программы и разработки обычного оружия. В этой связи также указывается на агрессию Ирана в регионе и поддержку Тегераном террористических группировок.

Санкции будут восстановлены в два этапа. Первый пакет ограничений, которые будут касаться автомобильной продукции, драгоценных металлов, государственного долга, программного обеспечения, финансовых операций, вступает в силу в ночь на вторник, 7 августа.

Второй пакет санкций, который будет касаться, главным образом, экспорта нефти из Ирана, будет действовать с 4 ноября.

Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), или как его называют "Иранская ядерная сделка", был подписан в 2015 году между США, Британией, Францией, Китаем, Россией, Германией и Ираном. Он предусматривал отмену санкций против Тегерана в обмен на отказ иранской стороны от программ создания ядерного оружия.