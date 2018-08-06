Трамп признал, что его сын встречался с представительницей Кремля
Об этом сообщает ВВС.
В воскресенье, 5 августа, американские СМИ со ссылкой на несколько источников сообщили, что президент США обеспокоен возможными юридическими проблемами для его сына из-за встречи с Весельницкой.
Трамп в своем Twitter назвал это "полной выдумкой".
"Фальшивые новости, полная выдумка, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в Трамп Тауэр", - написал Трамп.
При этом президент США заявляет, что встреча была законной.
"Это была встреча для получения информации об оппоненте, абсолютно законная, таковая, что постоянно происходят в политике - и это никуда не ушло. Я не знал об этом!" - добавил Трамп.
Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в американские выборы, считает, что россияне сговорились вмешаться в выборы в пользу Трампа. Президент Трамп отрицает сговор.
Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 августа 2018 г.
- Напомним, ранее Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы.
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