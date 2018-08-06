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Трамп признал, что его сын встречался с представительницей Кремля


фото: bbc
Президент США Дональд Трамп признал, что его сын Дональд Трамп-младший встречался со связанным с Кремлем российским адвокатом Натальей Весельницкой 9 июня 2016 года "для получения информации об оппоненте" в президентской гонке

Об этом сообщает ВВС.

В воскресенье, 5 августа, американские СМИ со ссылкой на несколько источников сообщили, что президент США обеспокоен возможными юридическими проблемами для его сына из-за встречи с Весельницкой.

Трамп в своем Twitter назвал это "полной выдумкой".

"Фальшивые новости, полная выдумка, что меня беспокоит встреча моего замечательного сына Дональда в Трамп Тауэр", - написал Трамп.

При этом президент США заявляет, что встреча была законной.

"Это была встреча для получения информации об оппоненте, абсолютно законная, таковая, что постоянно происходят в политике - и это никуда не ушло. Я не знал об этом!" - добавил Трамп.

Специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует российское вмешательство в американские выборы, считает, что россияне сговорились вмешаться в выборы в пользу Трампа. Президент Трамп отрицает сговор.

  • Напомним, ранее Дональд Трамп призвал генпрокурора Джеффа Сешнса остановить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы.
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