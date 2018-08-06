Синоптик рассказала, какая погода будет царить в Украине на этой неделе
6 августа, 2018, 10:28
Из-за мощного антициклона погода в большинстве областей Украины будет жаркой, без существенных осадков
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
Она отметила, что в отношении жары нет утешительных новостей: общая температура воздуха в стране составит 27-33 градуса. Жарче всего будет в южных и восточных регионах, а свежее - на Севере и Северо-Востоке, в частности в Сумской и Харьковской областях будет 24-27 градусов.
В Киеве сегодня и завтра воздух прогреется до 27-30 градусов, могут пройти локальные небольшие дожди.
"Погоду Украины будет определять мощный антициклон - это зона высокого атмосферного давления и при такой синоптической ситуации существенные осадки маловероятны. Неделя будет очень теплой, жаркой, практически без дождей", - подытожила Диденко.
Читайте также
-
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
Читайте также
-
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-