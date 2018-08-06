Синоптик рассказала, какая погода будет царить в Украине на этой неделе

6 августа, 2018, 10:28

Из-за мощного антициклона погода в большинстве областей Украины будет жаркой, без существенных осадков

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в отношении жары нет утешительных новостей: общая температура воздуха в стране составит 27-33 градуса. Жарче всего будет в южных и восточных регионах, а свежее - на Севере и Северо-Востоке, в частности в Сумской и Харьковской областях будет 24-27 градусов.

В Киеве сегодня и завтра воздух прогреется до 27-30 градусов, могут пройти локальные небольшие дожди.

"Погоду Украины будет определять мощный антициклон - это зона высокого атмосферного давления и при такой синоптической ситуации существенные осадки маловероятны. Неделя будет очень теплой, жаркой, практически без дождей", - подытожила Диденко.