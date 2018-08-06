Суд оставил под стражей организатора покушения на Бабченко

6 августа, 2018, 17:28

Шевченковский райсуд Киева оставил под стражей Бориса Германа, которого следствие называет организатором покушения на оппозиционного российского журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщает Громадское.

В Шевченковском районном суде рассказали, что содержание под стражей Германа продлено до 23 сентября. Когда именно состоялось заседание суда, не сообщается.

В ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко. Позже стало известно, что убийство было инсценированным в рамках спецоперации СБУ.

СБУ удалось задержать организатора покушения. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб. "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.

18 июня столичный апелляционный суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на журналиста Бабченко Бориса Германа.

Российский журналист и блогер Аркадий Бабченко, на которого готовили покушение, обнародовал досье на себя, составленное российскими спецслужбами.