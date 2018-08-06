Стартап показал аудиоподушку, которая позволит слушать музыку без наушников

6 августа, 2018, 10:52

Финская компания Humu разработала аудиоподушку, которая позволяет слушать музыку без наушников, при этом не мешая окружающим

Кампания по сбору средств на устройство проходит на краудфандинговому сайте Indiegogo.

Для использования устройства человеку, по сути, просто необходимо положить голову на аудиоподушку. Разработчики не рассказывают, как достигают эффекта отсутствия фонового звучания для окружающих людей. При этом аудиоподушка оснащена функцией тактильности - если в аудио есть басы, то слушатель будет чувствовать их всем телом.

Одного заряда устройства хватит на восемь часов. Сейчас стартап собрал более $ 43 тыс. на разработку - это на треть больше, чем компания изначально планировала собрать. Стоимость одного гаджета составляет $ 200.