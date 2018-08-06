СО2 в атмосфере достиг наивысшего уровня за последние 800 тысяч лет

6 августа, 2018, 12:33

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли 2017 года достигла максимального уровня за последние 800 тысяч лет

Об этом свидетельствует доклад национального управления по контролю климата США.

2017-й стал вторым самым теплым годом с тех пор, как человечество фиксировало температуру - с середины 1800-х годов. При этом, согласно выводам ученых, даже если бы человечество "остановило увеличение парниковых газов в их нынешних концентрациях сегодня, атмосфера все равно продолжала бы нагреваться в течение следующих нескольких десятилетий, возможно, века".

Документ включает в себя данные, собранные 524 учеными, которые работают в 65 странах. Судя по нему, уровень углекислого газа в прошлом году вырос на 2,2%.

Кроме того, атмосферные концентрации метана и закиси азота - мощных нагревательных газов - были самыми высокими в истории. Уровни метана выросли в 2017 году на 6,9 частей, уровень закиси азота увеличился на 0,9 частей.

Согласно другой статистике, в прошлом году затраты на добычу нефти и газа выросли, увеличив долю ископаемых видов топлива в энергоснабжении впервые с 2014 года.

Инвестиции в возобновляемые источники энергии снизились на 7% в то время, как спрос на уголь вырос, в основном для того, чтобы обеспечить потребности азиатского региона, который быстро развивается.

Также был установлен новый рекорд для глобального уровня моря, происходило беспрецедентное обесцвечивание кораллов, и как в Арктике, так и в Антарктике наблюдались рекордно низкие объемы льда. С конца XIX века планета уже нагрелась примерно на 1 ° С.