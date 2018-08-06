СО2 в атмосфере достиг наивысшего уровня за последние 800 тысяч лет
Об этом свидетельствует доклад национального управления по контролю климата США.
2017-й стал вторым самым теплым годом с тех пор, как человечество фиксировало температуру - с середины 1800-х годов. При этом, согласно выводам ученых, даже если бы человечество "остановило увеличение парниковых газов в их нынешних концентрациях сегодня, атмосфера все равно продолжала бы нагреваться в течение следующих нескольких десятилетий, возможно, века".
Документ включает в себя данные, собранные 524 учеными, которые работают в 65 странах. Судя по нему, уровень углекислого газа в прошлом году вырос на 2,2%.
Кроме того, атмосферные концентрации метана и закиси азота - мощных нагревательных газов - были самыми высокими в истории. Уровни метана выросли в 2017 году на 6,9 частей, уровень закиси азота увеличился на 0,9 частей.
Согласно другой статистике, в прошлом году затраты на добычу нефти и газа выросли, увеличив долю ископаемых видов топлива в энергоснабжении впервые с 2014 года.
Инвестиции в возобновляемые источники энергии снизились на 7% в то время, как спрос на уголь вырос, в основном для того, чтобы обеспечить потребности азиатского региона, который быстро развивается.
Также был установлен новый рекорд для глобального уровня моря, происходило беспрецедентное обесцвечивание кораллов, и как в Арктике, так и в Антарктике наблюдались рекордно низкие объемы льда. С конца XIX века планета уже нагрелась примерно на 1 ° С.
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