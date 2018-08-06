Сколько должен длиться отпуск, чтобы быть здоровым. Исследование

6 августа, 2018, 17:24

Ученые проанализировали отдых во время отпусков и определили, какое количество дней для этого принесет больше пользы

.Об этом пишет Еlle.

Над исследованием работали ученые университета Неймегана в Нидерландах. Они проанализировали отпуска 54 работников и определили количество дней для идеального отпуска.

Все добровольцы поехали на отдых, который длился от 15 до 34 дней. Всех сначала опросили о самочувствии перед поездкой, трижды спрашивали об этом во время отпуска и 5 раз - после. Исследователей интересовали здоровье, усталость, настроение и уровень энергии участников.

По собранным данным, ученые обнаружили, что наиболее полезными для организма будут частые, но кратковременные отпуска. Лучше всего отдыхать 8 дней.