Шевченко и Франко не нарушали бы: львовские чиновники с помощью классиков напоминают о ПДД
Соответствующие сообщения размещены на странице учреждения в Facebook.
4 августа разместили изображение с Тарасом Шевченко, который говорит, что он "скорость не превышал".
Инициативу львовских чиновников заметила автор проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко, которая разместила в своем сообществе скриншоты с текстом: "Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка: "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах".
В заметке подписчики предлагали свои варианты, среди которых "полиция ловила, но не поймала меня. Г. Сковорода", "Любите Автодор свой, как солнце любите, как ветер, и травы и воды"(с) Сосюра", "Чего являешься мне На перекрестке С второстепенной дороги?".
В ответ на предложения чиновница горсовета Ольга Березюк написала: "мы еще хотели такое забросить, но Ваши идеи интереснее", добавив фото с Лесей Украинкой, которая призывает пристегивать ремни безопасности.
- Напомним, DZIDZIO озвучил Бога в роликах о безопасности на дороге, распевая "Я бессмертный, а ты - нет".
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-