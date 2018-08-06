Шевченко и Франко не нарушали бы: львовские чиновники с помощью классиков напоминают о ПДД

6 августа, 2018, 14:19

Львовская областная государственная администрация призывает водителей к соблюдению правил дорожного движения с помощью картинок с "цитатами" классиков украинской литературы

Соответствующие сообщения размещены на странице учреждения в Facebook.

4 августа разместили изображение с Тарасом Шевченко, который говорит, что он "скорость не превышал".

Позже, 5 августа, добавили изображение Ивана Франко, который "если бы выпил - за руль не сел бы".

Инициативу львовских чиновников заметила автор проекта "Рагу.ли" Татьяна Микитенко, которая разместила в своем сообществе скриншоты с текстом: "Креатив, который просто требует продолжения. Леся Украинка: "Чтобы не плакать, я тормозила на пешеходных переходах".

В заметке подписчики предлагали свои варианты, среди которых "полиция ловила, но не поймала меня. Г. Сковорода", "Любите Автодор свой, как солнце любите, как ветер, и травы и воды"(с) Сосюра", "Чего являешься мне На перекрестке С второстепенной дороги?".

В ответ на предложения чиновница горсовета Ольга Березюк написала: "мы еще хотели такое забросить, но Ваши идеи интереснее", добавив фото с Лесей Украинкой, которая призывает пристегивать ремни безопасности.