Ше.Fest: 10 причин поехать на фестиваль Шевченко. Событие

6 августа, 2018, 13:40

На Черкасчине 18-19 августа состоится фестиваль в честь Тараса Шевченко, который позволит взглянуть на украинского поэта и писателя в необычном образе

Уже в пятый раз украинцы собираются на родине Тараса Шевченко, чтобы стать ближе к Кобзарю и современной украинской культуры. Потому что Ше.Fest — это двое суток драйва нон-стоп, радость единения с единомышленниками, новые знакомства и невероятные впечатления. Есть много причин поехать на Ше.Fest, и мы назовем лишь десять из них. Уверены, что после прочтения этого ТОП-10 вы сразу побежите паковать рюкзак в село Моринцы.

Итак, десять причин приехать на фестиваль Ше.Fest.

Разрушить мифы о Шевченко

Вы думали, что Тарас Григорьевич сразу родился с усами и в шапке? Тогда вам на Ше.Fest! Советская пропаганда сделала все, чтобы создать хрестоматийный образ Кобзаря, больше похож на памятник, чем на живого человека. Поэтому многие украинцы незнакомые с настоящим Шевченко, который когда-то был молодым, красивым и отчаянным. Организаторы зголили Тарасу усы и сняли с него шапку, чтобы показать его высокообразованным человеком с глубоким мировоззрением, бунтарем и оригиналом своей эпохи, романтиком и людинолюбом.

Наполниться качественной живой музыкой

Два дня подряд на разных локациях будут выступать самые интересные современные исполнители. Главная музыкальная сцена фестиваля будет блистать хитами известных украинских групп Нумер 482, Тень Солнца, РЕСНИЦ, Mysterya Go-A, Ангажемент на вторник, MniShek, Цвет Ночи. А если вам все равно будет мало музыки – ищите ее на Просветительской поляне и Поляне ночной акустики.

Театральный Шевченко

Одна из 10 локаций фестиваля – это Театральная сцена. В этом году запланировано на ней несколько интересностей. Это в частности премьера моноспектакля "Тарас" от актера Львовского академического областного музыкально-драматического театра им. Юрия Дрогобыча – Ивана Гарасимчука. А также Спектакль "Назар Стодоля" по одноименной пьесе Тараса Шевченко от Кировоградского академического областного украинского музыкально-драматического театр им. М.Л. Кропивницкого. Режиссер-постановщик: Евгений Курман. Уникальность этой пьесы в том, что посетители смогут ознакомиться с единственным драматическим произведением Шевченко, который дошел до нашего времени. Интересно что, театр Кропивницкого едет в Моринцы фактически полным составом, ведь на Театральной сцене фестиваля "Назар Стодоля" будут показаны в полноценном формате, с живым оркестром и полным актерским составом.

Приготовить самый большой котел борща с карасями

Организаторы в этом году обещают сделать кулинарный сюрприз для посетителей – сварить самый большой казан любимого блюда Тараса Шевченко – борща с карасями, который будет раздаваться всем желающим бесплатно. Кроме того, каждый сможет приобщиться к приготовлению сакрального блюда.

Пьянеть без вина

На фестивале все могут чувствовать себя абсолютно безопасно, ведь на территории события запрещено употреблять алкогольные напитки. 31 июля Моринский сельский совет вынес решение о запрете продажи алкогольных напитков на территории села в дни фестиваля.

Стать благотворителем

Каждый год Ше.Fest организует благотворительные акции, направленные на поддержку людей, которые нуждаются в помощи. Фестиваль сбил средства на тепловизоры для бойцов, помогали моринчанам, которые служат в зоне АТО, поддерживали семью погибшего на Востоке Украины земляка Тараса Шевченко... Во время Ше.Fest'а состоится благотворительный аукцион "Картинами выкупить Украину", к которому смогут присоединиться все желающие.

Побывать на земле Тараса

Для участников организованы экскурсии по местам, связанными с рождением и детством Шевченко. Посетителей ждет Шевченковская хата в селе Моринцы и музейный комплекс "Родина Тараса Шевченко" в селе Шевченково, где сохранились могила матери и отца Тараса. Побывать в "саду вишневом возле хаты" и познакомиться с интерьером, в котором рос будущий пророк украинского народа, искупаться в моринському озере, где купался Тарас... Пожить несколько дней в палаточном городке фестиваля и стать земляком Шевченко. И уже можно сдавать экзамен по украинской литературе на высший балл!

Привезти домой уникальные изделия мастеров

Каждый год на фестивале работает ярмарка мастеров, где можно посмотреть и приобрести настоящие произведения искусства, сделанные вручную вышитые, бисерные украшения, глиняную посуду, деревянные изделия... Здесь вы не встретите ни одного фабричного товара — только живые настоящие творения, взлелеянные руками своих создателей. Кроме того, на фестивале будет действовать детская поляна во главе с народным мастером Лесей Колосенко и художественная поляна, где будут проходить мастер-классы художественного искусства.

Стать еще умнее

Фестиваль имеет свою Просветительскую поляну. Здесь будут звучать лекции о неизвестных аспектах жизни и творчества Тараса Шевченко, беседы о реалиях войны, культуру и политику. Специально для вас в Моринцы приедут ученые и исследователи, чтобы поделиться своими уникальными знаниями. Среди специальных гостей будет известный писатель Василий Шкляр, сказочник Сашко Лирник, фронт-мен группы "Тень Солнца" Сергей Василюк и многие другие. Между прочим, язык общения на фестивале только украинский.

Вход — свободный!

Все локации фестиваля работают абсолютно бесплатно днем и ночью.

ДАТА: 18-19 августа

МЕСТО: стр. Моринцы, Звенигородский район, Черкасская область

До встречи на Тарасовой земле!