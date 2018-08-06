Российская Mail.Ru Group просит власти РФ амнистировать осужденных за репосты в соцсетях
Об этом сообщает пресс-служба Mail.Ru Group.
"Считаем необходимым амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок за соответствующими обвинениями и декриминализации подобных случаев в будущем", - говорится в заявлении.
В компании считают практику уголовных наказаний за сообщения в соцсетях неоправданно жестокой.
"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей с ругани и репосты в социальных сетях. Чаще всего действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на сообщения в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой . Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены ", - отмечают в Mail.Ru Group.
В России в последние годы распространяется практика открытия уголовных производств по сообщения и репосты в соцсетях. Россиян осуждают за критику военной агрессии в Украине и аннексии Крыма, критику власти, либеральные взгляды и тому подобное. Так, в 2017 году в России женщину оштрафовали на $ 1800 за репост статей о ЛГБТ, другого россиянина осудили за сообщение в соцсети о Крыме.
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