Российская Mail.Ru Group просит власти РФ амнистировать осужденных за репосты в соцсетях

6 августа, 2018, 13:26

Российская компания Mail.Ru Group, контролирующая соцсети "Вконтакте" и "Одноклассники" заявила о необходимости амнистировать осужденных за сообщения в соцсетях и репосты людей

Об этом сообщает пресс-служба Mail.Ru Group.

"Считаем необходимым амнистию несправедливо осужденных, отбывающих срок за соответствующими обвинениями и декриминализации подобных случаев в будущем", - говорится в заявлении.

В компании считают практику уголовных наказаний за сообщения в соцсетях неоправданно жестокой.

"Мы видим, как во многих регионах нашей страны становится популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей с ругани и репосты в социальных сетях. Чаще всего действия правоохранительных органов явно не соответствуют потенциальной угрозе, а их реакция на сообщения в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жесткой . Мы убеждены, что законодательство и правоприменительная практика должны быть изменены ", - отмечают в Mail.Ru Group.

В России в последние годы распространяется практика открытия уголовных производств по сообщения и репосты в соцсетях. Россиян осуждают за критику военной агрессии в Украине и аннексии Крыма, критику власти, либеральные взгляды и тому подобное. Так, в 2017 году в России женщину оштрафовали на $ 1800 за репост статей о ЛГБТ, другого россиянина осудили за сообщение в соцсети о Крыме.