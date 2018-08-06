Россия депортирует греческих дипломатов
6 августа, 2018, 20:00
Россия объявила о депортации греческих дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Афин
Об этом информирует Deutsche Welle.
Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.
В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве во внутренние дела и подкупе государственных служащих.
МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой культуры.
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