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Россия депортирует греческих дипломатов

Россия объявила о депортации греческих дипломатов в ответ на аналогичные действия со стороны Афин

Об этом информирует Deutsche Welle.

Посол Греции Андреас Фриганас был вызван в МИД РФ, где ему вручили ноту о "зеркальных мерах в ответ на недружественные действия Афин" в отношении российских дипломатических сотрудников.

В июле власти Греции объявили о высылке двух российских дипломатов. Еще двум сотрудникам диппредставительства РФ было отказано во въезде в страну. Греция обвинила их во вмешательстве во внутренние дела и подкупе государственных служащих.

МИД Греции обвинил Россию в неуважении к стране и непонимании ценностей греческой культуры.

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