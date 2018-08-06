Рада не продлит закон об особом статусе Донбасса, - нардеп
Об этом сообщил народный депутат от БПП Иван Винник, информирует 112.ua.
"Думаю, он не будет продлен. У нас в феврале 2018 года вступил в силу закон про деоккупацию, который четко определил Российскую Федерацию как страну-агрессора, четко определил дату оккупации. Если мы открываем закон об ОРДЛО, недействительный между прочим, он никогда не вступит в силу, поскольку в статье 10 написана дата, когда выборы должны быть проведены, а именно 2015 год", - сказал он.
По его мнению, продление закона о ОРДЛО создаст конкуренцию норм, так как по этому закону нет упоминания о РФ. В законе об ОРДЛО есть упоминание об амнистии, в то же время в законе о деоккупации есть упоминание о неотвратимости наказания лиц, которые совершили вооруженную агрессию против Украины.
Он полностью не соответствует действующим законодательным актам. Поэтому нам Конституция запрещает, руководствуясь принципом правоопределенности, разбалансировать действующие правовые нормы", - добавил народный депутат.
- Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года Рада продлила на год срок действия закона.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-