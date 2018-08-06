"Динамо" купило форварда сборной Украины, - СМИ
6 августа, 2018, 17:03
Футболист юношеской сборной Украины Владислав Супряга перешел из "Днепра-1" в "Динамо"
Об этом сообщает FootballHub.
Детали трансфера не разглашаются, однако ранее было известно, что "Днепр-1" отклонил предложение голландского "Аякса", который хотел купить Супрягу перед чемпионатом Европы U-19 за 3 млн евро.
"Динамо" в межсезонье активно занималось поисками форварда, у киевлян сейчас в наличии есть только два нападающих - Артем Беседин и Назарий Русин.
Киевляне нашли нападающего— FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 августа 2018 г.
По нашей информации, Владислав Супряга стал игроком @DynamoKyiv pic.twitter.com/QrxsFxYTF4
- 18-летний Владислав Супряга на юношеском чемпионате Европы был одним из лучших в сборной Украины и помог ей дойти до полуфинала. По итогам турнира УЕФА включил форварда в символическую сборную турнира.
- Сегодня состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, в случае выхода которого "Динамо" сыграет с победителем противостояния между голландским "Аяксом" и бельгийским "Стандардом".
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