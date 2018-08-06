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"Динамо" купило форварда сборной Украины, - СМИ


фото: football.ua
Футболист юношеской сборной Украины Владислав Супряга перешел из "Днепра-1" в "Динамо"

Об этом сообщает FootballHub.

Детали трансфера не разглашаются, однако ранее было известно, что "Днепр-1" отклонил предложение голландского "Аякса", который хотел купить Супрягу перед чемпионатом Европы U-19 за 3 млн евро.

"Динамо" в межсезонье активно занималось поисками форварда, у киевлян сейчас в наличии есть только два нападающих - Артем Беседин и Назарий Русин.

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