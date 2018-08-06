"Динамо" купило форварда сборной Украины, - СМИ

6 августа, 2018, 17:03

Футболист юношеской сборной Украины Владислав Супряга перешел из "Днепра-1" в "Динамо"

Об этом сообщает FootballHub.

Детали трансфера не разглашаются, однако ранее было известно, что "Днепр-1" отклонил предложение голландского "Аякса", который хотел купить Супрягу перед чемпионатом Европы U-19 за 3 млн евро.

"Динамо" в межсезонье активно занималось поисками форварда, у киевлян сейчас в наличии есть только два нападающих - Артем Беседин и Назарий Русин.

Киевляне нашли нападающего

По нашей информации, Владислав Супряга стал игроком @DynamoKyiv pic.twitter.com/QrxsFxYTF4 — FootballHub (@FootballHub_Ua) 6 августа 2018 г.