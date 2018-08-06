"Барселона" представила новичка из "Баварии"
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
31-летний чилиец подписал контракт с клубом на 3 года, "Барселона" заплатила "Баварии" за хавбека 18 млн евро.
Видаль отметил, что в восторге от того, что будет выступать в одной команде с Лионелем Месси, и мечтает выиграть абсолютно все трофеи.
"Я приехал в "Барселону" для того, чтобы выиграть абсолютно все. И отдам все силы для этого. Я в восторге от того, что буду выступать в одной команде с такими звездами, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и другие. Что я могу предложить "Барсе"? Свой боевой дух и бойцовский характер, умение защищаться и атаковать, способность действовать на благо команды. Не могу дождаться, когда начнется этот новый захватывающий этап моей карьеры".
@kingarturo23— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 августа 2018 г.
#EnjoyVidal pic.twitter.com/6cHqT8tPeZ
- Артуро Видаль начал играть в чилийском "Коло-Коло". Выступал за немецкие "Байер" и итальянский "Ювентус". За сборную Чили провел 100 матчей и забил 24 гола.
- Ранее французский защитник "Барселоны" Люка Динь перешел в английский "Эвертон".
- Каталонский клуб за 300 млн евро продаст права на название своего легендарного стадиона "Камп Ноу".
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