"Барселона" представила новичка из "Баварии"

6 августа, 2018, 16:20

Состоялась презентация чилийского полузащитника "Барселоны" Артуро Видаля, который перешел из "Баварии"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

31-летний чилиец подписал контракт с клубом на 3 года, "Барселона" заплатила "Баварии" за хавбека 18 млн евро.

Видаль отметил, что в восторге от того, что будет выступать в одной команде с Лионелем Месси, и мечтает выиграть абсолютно все трофеи.

"Я приехал в "Барселону" для того, чтобы выиграть абсолютно все. И отдам все силы для этого. Я в восторге от того, что буду выступать в одной команде с такими звездами, как Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и другие. Что я могу предложить "Барсе"? Свой боевой дух и бойцовский характер, умение защищаться и атаковать, способность действовать на благо команды. Не могу дождаться, когда начнется этот новый захватывающий этап моей карьеры".