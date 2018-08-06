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Промоутер назвал дату боя Усик - Бэллью


фото: isport.ua
Промоутер Тони Бэллью назвал вероятную дату поединка между британцем и украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает IFL TV.

По словам Эдди Хирна, который представляет интересы Бэллью, бой может состояться 10 ноября, поскольку эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобс и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - сказал Хирн.

  • Эдди Хирн также является промоутером американца Дэниэла Джейкобса, который 10 ноября будет драться за титул чемпиона мира IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко.
  • Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй назвал фаворита поединка между Усиком и Бэллью.
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