Промоутер назвал дату боя Усик - Бэллью
6 августа, 2018, 13:56
Промоутер Тони Бэллью назвал вероятную дату поединка между британцем и украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает IFL TV.
По словам Эдди Хирна, который представляет интересы Бэллью, бой может состояться 10 ноября, поскольку эта дата устраивает обе стороны.
"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобс и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - сказал Хирн.
- Эдди Хирн также является промоутером американца Дэниэла Джейкобса, который 10 ноября будет драться за титул чемпиона мира IBF в среднем весе против украинца Сергея Деревянченко.
- Ранее экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй назвал фаворита поединка между Усиком и Бэллью.
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