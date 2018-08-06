Промоутер назвал дату боя Усик - Бэллью

6 августа, 2018, 13:56

Промоутер Тони Бэллью назвал вероятную дату поединка между британцем и украинцем Александром Усиком

Об этом сообщает IFL TV.

По словам Эдди Хирна, который представляет интересы Бэллью, бой может состояться 10 ноября, поскольку эта дата устраивает обе стороны.

"10 ноября. В одну ночь с поединком между Дэниелом Джейкобс и Сергеем Деревянченко. У нас есть несколько вариантов, кто может принять бой", - сказал Хирн.