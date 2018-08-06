После 6 ноября начнется импичмент Трампа, - Пионтковский
Об этом независимый российский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас находится в Вашингтоне, заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на канале Еспресо.TV.
"Решающими будут промежуточные выборы 6 ноября. Это будет, по сути, рефрендум отношении Трампа. Большинство экспертов и опросов общественного мнения показывают - я с ними согласен - что у демократов хорошие шансы получить небольшую, но хорошо ощутимое преимущество в обеих палатах. Тогда, когда новый состав Конгресса сразу соберется, они начнут процесс импичмента", - отметил он.
При этом Пионтковский отметил, что Трамп не будет "отстранен от власти на следующий день".
"Начать его (импичмент - ред.) легко. Это простое большинство в Палате представителей. А, собственно, сам процесс обсуждения обвинений по сути происходит в Сенате. И для вынесения импичмента нужно две трети голосов, что вероятно только в случае, если от Трампа окончательно откажутся республиканцы ", - пояснил аналитик.
Но, в любом случае, начало процесса импичмента означает "конец политической карьеры Трампа" и то, что к концу первого срока он не досидит", - добавил политолог.
В целом события, по его мнению, развернутся таким образом:
"Там возможны всякие варианты. Скорее всего, [будет] так же как с Никсоном - заставят уйти в отставку в обмен на формальный иммунитет от любых преследований".
При этом, вероятной сменой президента Соединенных Штатов, наверняка, постарается воспользоваться руководство России, считает Пионтковский.
"Окно между 6 ноября и уходом Трампа из Белого дома - это для Кремля окно возможностей. Что совпадает с разгаром избирательной кампании в Украине", - подытожил он.
Вместе с тем, уверен Пионтковский, нынешнее отношение Вашингтона к Украине останется неизменным.
"Позиция военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов - она жесткая и проукраинская", - подчеркнул он.
- 6 ноября - на половине первой каденции Трампа - в США состоятся промежуточные парламентские выборы. В этот день американцы должны избрать треть сенаторов и полностью нижнюю палату Конгресса.
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