После 6 ноября начнется импичмент Трампа, - Пионтковский

6 августа, 2018, 06:08

Суд над Полом Манафортом, бывшим начальником избирательного штаба действующего американского президента, способен привести к импичменту Дональда Трампа

Об этом независимый российский политолог Андрей Пионтковский, который сейчас находится в Вашингтоне, заявил в эфире программы "Студия Запад" с Антином Борковським на канале Еспресо.TV.

"Решающими будут промежуточные выборы 6 ноября. Это будет, по сути, рефрендум отношении Трампа. Большинство экспертов и опросов общественного мнения показывают - я с ними согласен - что у демократов хорошие шансы получить небольшую, но хорошо ощутимое преимущество в обеих палатах. Тогда, когда новый состав Конгресса сразу соберется, они начнут процесс импичмента", - отметил он.

При этом Пионтковский отметил, что Трамп не будет "отстранен от власти на следующий день".

"Начать его (импичмент - ред.) легко. Это простое большинство в Палате представителей. А, собственно, сам процесс обсуждения обвинений по сути происходит в Сенате. И для вынесения импичмента нужно две трети голосов, что вероятно только в случае, если от Трампа окончательно откажутся республиканцы ", - пояснил аналитик.

Но, в любом случае, начало процесса импичмента означает "конец политической карьеры Трампа" и то, что к концу первого срока он не досидит", - добавил политолог.

В целом события, по его мнению, развернутся таким образом:

"Там возможны всякие варианты. Скорее всего, [будет] так же как с Никсоном - заставят уйти в отставку в обмен на формальный иммунитет от любых преследований".

При этом, вероятной сменой президента Соединенных Штатов, наверняка, постарается воспользоваться руководство России, считает Пионтковский.

"Окно между 6 ноября и уходом Трампа из Белого дома - это для Кремля окно возможностей. Что совпадает с разгаром избирательной кампании в Украине", - подытожил он.

Вместе с тем, уверен Пионтковский, нынешнее отношение Вашингтона к Украине останется неизменным.

"Позиция военно-политического истеблишмента Соединенных Штатов - она жесткая и проукраинская", - подчеркнул он.