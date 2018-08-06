Подозреваемого в покушении на Гандзюк арестовали без права на залог
6 августа, 2018, 16:30
Николаю Новикову, подозреваемому в замаху на убийство херсонского депутата и активистки Екатерины Гандзюк Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей
Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.
"Сегодня, 6 августа 2018 года, Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - содержание под стражей на 2 месяца без права внесения залога", - написал Лысенко в Facebook.
Также добавил, что процессуальное руководство в данном уголовном производстве открытом по ч. 2 ст. 15, п.4. ч.2 ст.115 УК Украины осуществляет прокуратура Херсонской области.
Как сообщалось ранее, Николая Новикова задержали 3 августа. Он проживает в Херсоне и имеет судимости по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием.
- Напомним, утром 31 июля Екатерина Гандзюк вышла из подъезда. Из кустов ей вышел навстречу человек и облил жидкостью (по предварительным выводам - кислотой). После этого женщину с ожогами доставили в больницу. По словам врача-анестезиолога, состояние пациентки тяжелое, но стабильное. Более 30% тела женщины покрыто ожогами.
- Сначала дело квалифицировали по статье "Хулиганство", впоследствии изменили ее на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания потерпевшего".
- 2 августа Екатерину Гандзюк доставили на лечение в Киев. Столичные врачи рассказали, что ожоги тела активистки и сотрудницы городского совета Херсона составляют 40%.
- Журналисты опубликовали фоторобот возможного нападавшего. За информацию о его местонахождении предлагают 100 тыс грн.
- 3 августа полиция задержала подозреваемого в нападении на Гандзюк.
- 6 августа подозреваемому должны были избирать меру пресечения, однако не сделали этого, защитник Новикова не появился.
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