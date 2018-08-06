Подозреваемого в покушении на Гандзюк арестовали без права на залог

6 августа, 2018, 16:30

Николаю Новикову, подозреваемому в замаху на убийство херсонского депутата и активистки Екатерины Гандзюк Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей

Об этом сообщает спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Сегодня, 6 августа 2018 года, Херсонский городской суд избрал меру пресечения для подозреваемого в покушении на убийство управляющего делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - содержание под стражей на 2 месяца без права внесения залога", - написал Лысенко в Facebook.

Также добавил, что процессуальное руководство в данном уголовном производстве открытом по ч. 2 ст. 15, п.4. ч.2 ст.115 УК Украины осуществляет прокуратура Херсонской области.

Как сообщалось ранее, Николая Новикова задержали 3 августа. Он проживает в Херсоне и имеет судимости по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием.