Подозреваемого в госизмене экс-нардепа Шепелева оставили под стражей еще на 2 месяца
Об этом заявил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".
"Срок содержания под стражей продлен судом еще на два месяца", - подчеркнул он.
По словам Лысенко, решение суда о продлении меры пресечения было принято 5 августа.
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Отметим, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что копии некоторых документов свидетельствуют о том, что Шепелев был агентом ФСБ .
"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к наших материалам", - отметил Луценко.
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- Напомним, Шепелева задержали в Украине 8 февраля по подозрению в совершении ряда преступлений, в частности за госизмену. При себе экс-нардеп имел удостоверение сотрудника так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".
- По информации СМИ, Шепелева задержали в Украине после того, как он сбежал из России, которая объявила его в международный розыск.
- СБУ возбудила уголовное производство по факту избиения Шепелева.
- Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.
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