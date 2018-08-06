Подозреваемого в госизмене экс-нардепа Шепелева оставили под стражей еще на 2 месяца

6 августа, 2018, 12:58

Суд продлил срок содержания под стражей еще на два месяца экс-депутату Александру Шепелеву, в отношении которого расследуется ряд уголовных производств

Об этом заявил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в комментарии изданию "Интерфакс-Украина".

"Срок содержания под стражей продлен судом еще на два месяца", - подчеркнул он.

По словам Лысенко, решение суда о продлении меры пресечения было принято 5 августа.

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Отметим, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, что копии некоторых документов свидетельствуют о том, что Шепелев был агентом ФСБ .

"У нас есть документы о том, что он в своих показаниях подписывается как гражданин "ДНР". Есть копии, которые доказывают, что он агент ФСБ. Эти материалы мы получили через адвокатов потерпевшего в наших делах, который является стороной процессов в России. Копии официально сняты адвокатами из тех дел и приобщены к наших материалам", - отметил Луценко.

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