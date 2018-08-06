Под Киевом жестоко избили женщину за замечание о бросании бутылки не в мусорник
6 августа, 2018, 23:11
Днем 6 августа в Петропавловской Борщаговке под Киевом было совершено дерзкое нападение двух молодых людей спортивной внешности на пожилую женщину за замечание по поводу бросания бутылки не в мусорник
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Парни наносили женщине удары в лицо, после чего потерпевшая потеряла сознание. Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали. В нападающих свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по таэквон-до Сандуляк Юрий Владимирович.
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
-
Читайте также
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-