 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Под Киевом жестоко избили женщину за замечание о бросании бутылки не в мусорник

Днем 6 августа в Петропавловской Борщаговке под Киевом было совершено дерзкое нападение двух молодых людей спортивной внешности на пожилую женщину за замечание по поводу бросания бутылки не в мусорник

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Парни наносили женщине удары в лицо, после чего потерпевшая потеряла сознание. Благодаря свидетелям и частной охране нападавших задержали. В нападающих свидетели опознали двух братьев, один из них спортсмен, тренер подростков по таэквон-до Сандуляк Юрий Владимирович.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 августа, 2018 понедельник

больше новостей

6 августа, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать