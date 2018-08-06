Отравление шаурмой в Киеве: пострадавших уже 93
6 августа, 2018, 18:00
В Киеве, по состоянию на 6 августа, количество отравившихся шаурмой возросло до 93 человек
Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: ст.м. "Дарница", "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, ст.м."Харьковская", ст.м. "Лесная", проспект Оболонский, 20-А.
Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена. Ранее сообщалось о 83 отравившихся шаурмой в Киеве.
- Напомним, 31 июля в Киеве люди массово отравились шаурмой, было госпитализировано более 30 человек.
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