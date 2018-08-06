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Отравление шаурмой в Киеве: пострадавших уже 93


фото: livejournal
В Киеве, по состоянию на 6 августа, количество отравившихся шаурмой возросло до 93 человек

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как сообщается, основные случаи фиксировались в таких районах: ст.м. "Дарница", "Речной Порт" на Почтовой площади в Подольском районе, ст.м."Харьковская", ст.м. "Лесная", проспект Оболонский, 20-А.

Во все торговые точки некачественные продукты поставлял один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию шаурмы. На сегодня его деятельность приостановлена. Ранее сообщалось о 83 отравившихся шаурмой в Киеве.

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