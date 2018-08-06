Освобожденный из России евромайдановец Костенко уже в Украине

6 августа, 2018, 14:35

Активист крымского Евромайдана Александр Костенко, которого освободили из российской тюрьмы, уже находится в Украине

Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Александр Костенко вместе с нашими дипломатами пересекли российско-украинскую границу. Планируется, что к вечеру они будут в Киеве. А в 16 часов в МИД состоится традиционный брифинг, на котором наши дипломаты расскажут о всех совместных скоординированных усилиях власти и дипломатического корпуса по защите украинцев, незаконно удерживаемых в РФ", - написала Геращенко.

Геращенко также отметила, что возможные вопросы к Костенко со стороны украинских правоохранителей будут ставить соответствующие компетентные органы.

"Украинская сторона и в дальнейшем будет делать все для поддержки наших незаконно заключенных в РФ граждан, независимо от их взглядов, убеждений, возможных вопросов к ним со стороны украинских правоохранительных органов. Наша задача - освободить, вытащить, помочь, защитить права, добиваться консульского доступа. Все остальные вопросы - к другим органам и структурам", - добавила Геращенко.

Крымчанин Александр Костенко был одним из активистов Революции Достоинства, а в декабре 2014 года вернулся на уже оккупированный полуостров. До возвращения в Крым Костенко в мае 2014 года задерживала СБУ.

В Крыму экс-сотрудник "Беркута" обратился в ФСБ с заявлением, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот исполнял служебные обязанности по охране общественного порядка.

В феврале 2015 года Костенко незаконно арестовала российская власть. Его осудили и отправили отбывать наказания в российскую исправительную колонию №5 в Кирово-Чепецке Кировской области. Костенко освободили 3 августа 2018 года.

На выходе из колонии его встретил украинский консул Геннадий Брескаленко. Вместе они отправились в Москву. С Костенко успел пообщаться по телефону президент Украины Петр Порошенко.