Освобожден политзаключенный Костенко отказался комментировать информацию о российский паспорт

6 августа, 2018, 19:26

В Киеве встретили освобожденного пленника Кремля Александра Костенко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Костенко рассказал журналистам, что он собирается лечить сломанную руку. Также поблагодарил уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову и МИД за работу.

Информацию о российском паспорте бывший политзаключенный отказался комментировать, отметив, что перед этим "должен поговорить со спецслужбами".

После этой фразы Денисова забрала Костенко от журналистов и они покинули пресс-подход. Последним вопросом от журналистов был о вопрос от СБУ к освобожденному политзаключенному, однако он также остался открытым.

Ранее в МИД заявили, что Костенко имеет украинский паспорт и что он не был в розыске.

Костенко и его друг Станислав Краснов приехали в Киев для поддержки Евромайдана в январе 2014. А уже 21 мая, Костенко и Краснов исчезли, а их квартиру разгромили.

Уже на следующий день СБУ сообщила, что в Киеве задержали двух диверсантов, которые готовили ряд диверсий, в частности, собирали информацию и передавали своим российским кураторам. Их имена не назвали, но дали им прозвища - гражданин "А" и "С", что соответствует первым буквам имен Костенко и Краснова.

Также, у злоумышленников нашли вещи, похищенные из помещений КГГА.

Суд арестовал Костенко и Краснова, однако последний вышел под залог. После этого в декабре 2014 года Костенко вернулся на уже оккупированный полуостров.

В Крыму экс-сотрудник "Беркута" обратился в ФСБ с заявлением, что Костенко якобы бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот исполнял служебные обязанности по охране общественного порядка.

В феврале 2015 года Костенко незаконно арестовала российская власть. Его осудили и отправили отбывать наказание в российской исправительной колонии №5 в Кирово-Чепецку Кировской области. Костенко освободили 3 августа 2018 года.