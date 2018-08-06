На Житомирщине отец убил себя и 8-летнюю дочь, их тела были в авто
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.
Машину обнаружили подростки села Каменка и позвонили в полицию, увидев внутри тела людей.
На месте происшествия полицейские выяснили, что на телах погибших имеются ножевые ранения. Они оказались житомиряне: 34-летний отец и 8-летняя дочь. В салоне также нашли записку, предположительно написанную мужчиной и где он объясняет свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.
По данному факту полицией начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.
В ходе первоочередных мероприятий установлено, что мужчина около 13:00 2 августа собрал свои вещи и дочки и вместе с ней уехал из дома. Заявлений от родных по их безвестному исчезновению в полицию не поступали.
- Напомним, на Сумщине отец убил 4-летнюю дочь, потому что та отказалась есть.
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