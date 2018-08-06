На Житомирщине отец убил себя и 8-летнюю дочь, их тела были в авто

6 августа, 2018, 13:51

На Житомирщине в машине Renault Kangoo, которая стояла в лесу, нашли метрвими мужчину и его 8-летнюю дочь

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирщины.

Машину обнаружили подростки села Каменка и позвонили в полицию, увидев внутри тела людей.

На месте происшествия полицейские выяснили, что на телах погибших имеются ножевые ранения. Они оказались житомиряне: 34-летний отец и 8-летняя дочь. В салоне также нашли записку, предположительно написанную мужчиной и где он объясняет свои действия бытовыми неурядицами и недоразумениями в семье.

По данному факту полицией начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

В ходе первоочередных мероприятий установлено, что мужчина около 13:00 2 августа собрал свои вещи и дочки и вместе с ней уехал из дома. Заявлений от родных по их безвестному исчезновению в полицию не поступали.