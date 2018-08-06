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На Запорожье в поезде изъяли 40 гранат и дымовые шашки


фото: Нацполіція
На Запорожье полицейские в грузовом вагоне изъяли запалы, патроны, дымовые шашки и более 40 гранат

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие случилось в Бильмацком районе. Боеприпасы нашли в грузовом поезде, который перевозит глину фарфоровую.

На место вызвали сотрудников Взрывотехнического управления полиции в Запорожской области.

Полицейские изъяли 27 корпусов гранат "Ф-1", 44 запалы УЗРГМ, 13 корпусов гранат "РГД-5", 1080 патронов калибра 5,45 мм, две дымовые шашки "РГД-2Б".

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Все изъятое направлено на исследование в Запорожский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

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